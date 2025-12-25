لندن (أ ب)

في يوم عيد الميلاد الذي تُلقي فيه الحرب في أوكرانيا بظلالها على أوروبا، ووسط انقسامات مجتمعية بسبب المخاوف المتعلقة بالهجرة، ومحاولات بعض السياسيين تأجيج الغضب والاستياء، دعا ملك بريطانيا تشارلز الثالث المواطنين إلى الاهتمام بالعطف والرحمة بدلا من الصراع.

وقال تشارلز، اليوم الخميس في خطابه السنوي بمناسبة الأعياد من كنيسة وستمنستر آبي، إن قصة عيد الميلاد عن الحكماء والرعاة الذين شقوا طريقهم في الظلمة للعثور على مخلصهم تُظهر كيف يمكننا استمداد القوة من "صحبة الآخرين وعطفهم".

وتابع تشارلز: "حتى يومنا هذا، في أوقات عدم اليقين، تظل أساليب الحياة تلك تحظى بتقدير لدى جميع الأديان الكبرى، وتمنحنا ينابيع غنية من الأمل والقدرة على الصمود في مواجهة الشدائد، فالسلام يتحقق عبر التسامح، والتواصل ببساطة مع جيراننا، وإظهار الاحترام المتبادل، وبناء صداقات جديدة".

وأضاف: "في هذا السياق، ومع التنوع الكبير لمجتمعاتنا، يمكننا أن نجد القوة لضمان انتصار الحق على الباطل".

ولفت تشارلز إلى أن الفعاليات التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام بمناسبة الذكرى الـ 80 لانتهاء الحرب العالمية الثانية أكدت الحاجة إلى التعلم من الماضي.

وأكد تشارلز على أنه رغم تناقص عدد المحاربين القدامى الأحياء الذين خاضوا ذلك الصراع، يجب ألا ننسى شجاعة وتضحيات أولئك الذين خاضوا الحرب، والكيفية التي تكاتفت بها المجتمعات معا "لتواجه مثل هذا التحدي الكبير."

واستطرد تشارلز قائلا: "هذه هي القيم التي شكلت بلدنا ورابطة الكومنولث. وفي ظل الانقسامات التي نسمع عنها داخليا وخارجيا، فإن هذه هي القيم التي يجب أن نظل متمسكين بها دائما".