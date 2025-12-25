في نداء غير اعتيادي، ندد البابا ليو بأوضاع الفلسطينيين في غزة خلال قدّاس عيد الميلاد بالتزامن مع احتفالات المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح.

وقال البابا ليو، إن "قصة ميلاد المسيح في حظيرة، أظهرت أن الله نصب خيمته الهشة بين شعوب العالم"، متسائلا: "كيف لنا ألا نفكر في الخيام المعرضة منذ أسابيع للمطر والرياح والبرد في غزة".

وعادة ما يمتنع البابا ليو الذي يتمتع بأسلوب أكثر هدوء ودبلوماسية من سلفه الراحل البابا فرانسيس، عن التطرق إلى القضايا السياسية في خطبه، غير أن أبدى أسفه لأوضاع فلسطينيي غزة عدة مرات في الآونة الأخيرة.

وقال البابا ليو للصحفيين في نوفمبر الماضي، إن الحل الوحيد للصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين يجب أن يشمل قيام الدولة الفلسطينية.

وبوجه عام، أعرب بابا الفاتيكان خلال قداس يوم الخميس الذي حضره الآلاف في كاتدرائية القديس بطرس، عن أسفه لأوضاع المشردين حول العالم والدمار الناتج عن الحروب التي تعصف بالعالم.

وقال: "إن لحم الشعوب العاجزة عن الدفاع عن نفسها هش، وقد صقلته حروب كثيرة مستمرة أو منتهية، مخلفة وراءها الجروح المفتوحة والأنقاض".

وانتقد البابا ليو، ما وصفه بـ"الأكاذيب التي تملأ الخطابات المتكلفة للقادة الذين يرسلون الشباب إلى حتفهم في جبهات القتال".