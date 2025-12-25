إعلان

مستشفى العودة بغزة: مضطرون لوقف خدماتنا وسنكون أمام أزمة خانقة

كتب : محمود الطوخي

11:47 ص 25/12/2025

مستشفى العودة بغزة

قال مدير مستشفى العودة الدكتور أحمد مهنا، الخميس، إن المستشفى يصارع في إدارة أزمة المحروقات والوقود بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مهنا، أن المستشفى بات مضطرا لوقف الخدمات في المستشفى في الساعات القادمة بسبب نقص الوقود، موضحا أن المستشفى يحتاج 2600 لتر وقود يوميا وما يصله لا يكفي للاستجابة للحد الأدنى من الخدمات.

وأضاف مهنا في تصريحات لقناة "الجزيرة" "مضطرون لوقف الخدمات في المستشفى في الساعات القادمة بسبب نفاد الوقود"، محذرا من أن القطاع سيكون أمام واقع صعب ومعقد إن لم يكن كارثيا بسبب أزمة الوقود.

وأوضح مهنا، ان هناك محاولات لاستيعاب بعض الحالات الموجودة في المستشفى، مؤكدا "سنكون أمام أزمة خانقة إن لم يتم توريد السولار للمستشفى".

وعلى مدار شهور الحرب، تحولت المستشفيات في غزة إلى أهداف مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى خروج غالبيتها عن الخدمة بينما يعمل ما تبقى منها بإمكانات متهالكة في ظل حصار إسرائيلي خانق يمنع دخول المحروقات والأدوية الضرورية.

