الصوماليون يصوتون في أول انتخابات بنظام الصوت الواحد منذ 1969

مقديشو- (أب)

من المقرر أن يصوت الصوماليون اليوم الخميس في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تعد أول انتخابات يتم إجراؤها بنظام الصوت الواحد منذ 1969.ويقول المحللون إن هذه الانتخابات تعد خروجا عن مفاوضات تقاسم السلطة القائمة على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت على أعضاء المجالس المحلية، الذي يتم في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة، التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

ويشار إلى أن الصومال انتخبت لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

ويشار إلى أنه منذ عام 2016، تعهدت الإدارات المختلفة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، ولكن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة أرجأت تطبيق النظام.

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضا منصب حاكم منطقة بانادير المركزية. ومازال يتم تعيين من يشغل هذا المنصب، حيث لم يتم التوصل لحل للوضع الدستوري للعاصمة، الذي يتطلب توافقا وطنيا- وهو احتمال أصبح بعيدا في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند حول الاصلاحات الدستورية.