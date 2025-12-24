غارات إسرائيلية تستهدف رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة

وكالات

أطلقت آليات الاحتلال النار صباح اليوم الأربعاء شمالي مدينة رفح وشرقي مدينة خان يونس.

ونفذت الطائرات الحربية الاسرائيلية صباح اليوم غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة .

وترتكب إسرائيل خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الضحايا أكثر من 400 شهيد خلال قرابة شهرين ونصف.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,942 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأكدت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171.195 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية 5 شهداء، بينهم شهيد جديد، و4 شهداء جرى انتشال جثامينهم، و3 إصابات.

فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 406 شهداء، و1,118 إصابة، وجرى انتشال 653 جثمانا.

ونوهت إلى أنه سُجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة، وفقا للغد.