

وكالات

قتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم ​طفل عمره عامان، عندما تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية، قبالة ‌ساحل تكساس قرب جالفستون.

كانت الطائرة في مهمة إنسانية ⁠لنقل الطفل للعلاج في الولايات المتحدة، بعد إصابته بحروق.

وقالت ‌البحرية المكسيكية، إنها عثرت على جثة راكب كان مفقودا بعد تحطم الطائرة، مما يرفع العدد النهائي للوفيات إلى 6 أشخاص.

ونجا 2 من بين الأشخاص الـ8 الذين كانوا على متن الطائرة، إذ قالت البحرية في بيان إن حالتهما مستقرة ⁠ويتلقيان الرعاية الطبية.

كانت الطائرة تقل الطفل من مدينة مريدا في جنوب المكسيك.

وأكدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم وفاة الطفل ‌في الحادث، إذ قالت: "تعازيّ للأقارب، وأولئك الذين كانوا على متن الطائرة كان هناك ‌مسعفون وأطقم تمريض وأفراد من البحرية وأقارب للطفل".

ولم يرد مكتب قائد شرطة جالفستون حتى الآن على طلب للتعليق، كما لم تقدم البحرية المكسيكية أي تفاصيل عن ⁠السبب المحتمل للحادث، وفقا لسكاي نيوز.