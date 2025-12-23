إعلان

حين يصبح امتلاك الذهب عبئًا.. عروس عراقية تعجز عن الوقوف في حفل زفافها

كتب : مصراوي

12:18 ص 23/12/2025

عروس عراقية تعجز عن الوقوف في حفل زفافها

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات


أثارت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت عروس عراقية مثقلة بكميات كبيرة من الذهب خلال حفل زفافها، في واقعة وُصفت بالغريبة وغير المألوفة، بعدما بدا واضحًا تأثرها بثقل المجوهرات التي كانت ترتديها.

وخلال مراسم الزفاف، اضطرت العروس إلى الجلوس معظم الوقت، بعد أن شكّل الوزن الكبير للذهب عبئًا حال دون قدرتها على الوقوف أو المشاركة في الرقص لفترات طويلة، وجرى الاحتفال بزفافها في أجواء ضخمة بمنطقة شانلي أورفا، وسط حضور واسع من الأهل والمقربين.

وبحسب تقاليد محلية متّبعة في بعض مناطق العراق، حرص عدد من المدعوين على إهداء العروس كيلوجرامات من الذهب، في مشهد تزامن مع قيام آخرين برش النقود على العروسين تعبيرًا عن الفرح والمباركة، وتُدعى العروس نازدار بارزاني، وتبلغ من العمر 25 عامًا، وتعمل محامية، وظهرت وهي ترتدي حزامًا ذهبيًا، وعددًا من القلائد الثقيلة، إضافة إلى خاتم من الألماس وتاج ذهبي، وهي مجوهرات تسببت في شعورها بالإجهاد وثقل الحركة، ما أجبرها على الجلوس معظم فقرات الحفل.

وفي ختام مراسم الزفاف، جرى جمع الذهب الذي أُهدي للعروس، المنتمية إلى عائلة عراقية معروفة، ووضعه داخل صناديق كبيرة مخصصة للمجوهرات، بالتزامن مع استمرار الاحتفالات ورقصات الهلاي التقليدية بين الحضور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حفل زفاف الذهب العراق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله