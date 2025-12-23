حين يصبح امتلاك الذهب عبئًا.. عروس عراقية تعجز عن الوقوف في حفل زفافها

وكالات



أثارت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت عروس عراقية مثقلة بكميات كبيرة من الذهب خلال حفل زفافها، في واقعة وُصفت بالغريبة وغير المألوفة، بعدما بدا واضحًا تأثرها بثقل المجوهرات التي كانت ترتديها.

وخلال مراسم الزفاف، اضطرت العروس إلى الجلوس معظم الوقت، بعد أن شكّل الوزن الكبير للذهب عبئًا حال دون قدرتها على الوقوف أو المشاركة في الرقص لفترات طويلة، وجرى الاحتفال بزفافها في أجواء ضخمة بمنطقة شانلي أورفا، وسط حضور واسع من الأهل والمقربين.

Şanlıurfa aşiretlerinden İzol aşireti, KDP Başkanı Mesud Barzani’nin ailesiyle dünür oldu. Düğünde davetliler, damat ve gelinin etrafında toplanarak deste deste para saçtı. Görevliler saçılan paraları toplayarak sandıklara koydu. Davetliler, para saçmak için adeta birbirleriyle… pic.twitter.com/yOPDipNZT5 — Nefes Gazetesi (@nefesgazete) December 20, 2025

وبحسب تقاليد محلية متّبعة في بعض مناطق العراق، حرص عدد من المدعوين على إهداء العروس كيلوجرامات من الذهب، في مشهد تزامن مع قيام آخرين برش النقود على العروسين تعبيرًا عن الفرح والمباركة، وتُدعى العروس نازدار بارزاني، وتبلغ من العمر 25 عامًا، وتعمل محامية، وظهرت وهي ترتدي حزامًا ذهبيًا، وعددًا من القلائد الثقيلة، إضافة إلى خاتم من الألماس وتاج ذهبي، وهي مجوهرات تسببت في شعورها بالإجهاد وثقل الحركة، ما أجبرها على الجلوس معظم فقرات الحفل.

وفي ختام مراسم الزفاف، جرى جمع الذهب الذي أُهدي للعروس، المنتمية إلى عائلة عراقية معروفة، ووضعه داخل صناديق كبيرة مخصصة للمجوهرات، بالتزامن مع استمرار الاحتفالات ورقصات الهلاي التقليدية بين الحضور.