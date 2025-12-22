حذّر محافظ حلب، عزام الغريب، الأهالي من الاقتراب من مناطق الاشتباك أو سلوك الطرق المؤدية إلى مركز المدينة، داعيًا السكان القاطنين في محيط المواجهات إلى التزام منازلهم والأماكن الآمنة وعدم تعريض أنفسهم للخطر.

وقال المحافظ إن الجهات المعنية رفعت مستوى الجاهزية في مديريات الطوارئ والكوارث والصحة والخدمات والشؤون الاجتماعية، بهدف ضمان سرعة الاستجابة للتطورات الميدانية، مؤكدًا أن الدولة "لن تتهاون في حماية المواطنين وردع كل من يعبث بأمن حلب".

وأضاف الغريب أنه تم توجيه الفرق المختصة لتأمين نقل النازحين من محيط مناطق الاشتباك إلى مناطق أكثر أمنًا، مشيرًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تواصل، بحسب قوله، استهداف مناطق تجمع المدنيين باستخدام القناصات وقذائف الهاون، مع التأكيد على السعي لوقف هذه الاشتباكات في أسرع وقت ممكن.

في المقابل، نفت قوات سوريا الديمقراطية بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن الأجهزة التابعة لـ"حكومة دمشق" بشأن استهداف أحياء مدينة حلب.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مديرية صحة حلب أن القصف المنسوب إلى قوات سوريا الديمقراطية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في أحياء المدينة.