وسط توتر العلاقات مع تركيا.. إسرائيل تجري محادثات استراتيجية مع اليونان

كتب : مصراوي

07:53 م 22/12/2025

إسرائيل واليونان

(د ب أ)

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين في القدس محادثات استراتيجية مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتركزت المحادثات على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والاتصال وإدارة الكوارث والابتكار، وكان من المقرر عقد اجتماع ثلاثي لاحقا مع الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس.

وفي ظل الموقف العدائي المتزايد من جانب تركيا تجاه إسرائيل جزئيًا بسبب الحرب في غزة، تتحرك إسرائيل نحو تعزيز علاقاتها مع اليونان وقبرص، وهما دولتان تُعتبران غريمتان لأنقرة في منطقة البحر المتوسط.

وقالت دوائر حكومية قبرصية إن تعميق التعاون العسكري مع إسرائيل قيد الدراسة.

وتقوم جيوش الدول الثلاث بشكل متكرر بإجراء مناورات مشتركة، وفي سبتمبر نشرت قبرص نظام دفاع جوي من طراز "باراك" كانت قد اشترته من إسرائيل.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن إنشاء قوة تدخل سريع مشتركة قوامها 2500 جندي قيد البحث أيضا، بحيث تضم ألف جندي من اليونان، وألف من إسرائيل، و500 من قبرص.

إسرائيل اليونان تركيا

