الشرطة الفرنسية تسيطر على مسلح بسكين في جرونوبل

كتب : مصراوي

03:56 م 22/12/2025

الشرطة الفرنسية

جرونوبل (فرنسا)- (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الفرنسية ، صباح اليوم الاثنين، رجلا مسلحا بسكين كان يشكل تهديدا أمنيا في الشارع بمدينة جرونوبل شرق فرنسا.

وذكرت تقارير اعلامية فرنسية أن عناصر أمنية من وحدات التدخل، سيطرت صباح اليوم على الرجل البالغ من العمر 34 عاما، في شارع "جان بان" بمنطقة "إيزير".

ونقل الرجل إلى المستشفى بعد إصابته بالرصاص من قبل عناصر الشرطة.

وقالت قناة "سي نيوز" الإخبارية إن وضعه الصحي ليس في خطر.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أشهر الرجل سكينا بعد شجار له في مدرسة لتعليم السياقة ما استدعى قيام الموظفين بإبلاغ الشرطة.

ولم يتم الإعلان عن أي إصابات في صفوف المدنيين، فيما استبعدت تقارير حتى الآن نوايا إرهابية وراء الحادث.

وقبل يومين قتلت الشرطة الفرنسية رجلا مسلحا بسكين في جزيرة كورسيكا، بعدما هدد المارة وأصحاب المتاجر، في وقت عززت فيه السلطات الإجراءات الأمنية تحسبا لاعتداءات محتملة خلال موسم عيد الميلاد.

