مسؤول أوكراني: محادثات السلام مع أمريكا تتقدم بشكل بناء في فلوريدا

كتب : مصراوي

09:00 م 21/12/2025

مسؤول أوكراني محادثات السلام مع أمريكا تتقدم بشكل

(أ ب)

قال مبعوث للكرملين إن محادثات السلام بشأن خطة اقترحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي استمرت قرابة الأربع سنوات في أوكرانيا تسير بشكل "بناء" في فلوريدا، في حين صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن المحادثات تتقدم بسرعة.

وتأتي هذه المحادثات ضمن جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي استمرت عدة أشهر من أجل تحقيق السلام، والتي شملت أيضا لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال كيريل ديميترييف للصحفيين في ميامي أمس السبت: "تسير المباحثات بشكل بناء. بدأت في وقت سابق وستستمر اليوم، وستستمر أيضا غدا".

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي" أن ديميترييف التقى بمبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر.

ونشر زيلينسكي على "تليجرام" اليوم الأحد أن الجهود الدبلوماسية "تتحرك بسرعة كبيرة، وفريقنا في فلوريدا يعمل مع الجانب الأمريكي".

وجاء ذلك بعد أن قال كبير المفاوضين الأوكرانيين أمس الأول الجمعة إن وفد بلاده أنهى لقاءات منفصلة في الولايات المتحدة مع شركاء أمريكيين وأوروبيين.

ونفى الكرملين اليوم الأحد وجود أي محادثات ثلاثية تشمل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، بعد أن ذكر زيلينسكي أمس السبت أن واشنطن اقترحت فكرة مناقشات ثلاثية.

الولايات المتحدة ترامب زيلينسكي فلوريدا الكرملين أوكرانيا محادثات السلام مع أمريكا

