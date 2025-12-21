إعلان

وزير خارجية إسرائيل: حماس لا تتخلى عن سلاحها وتحاول ترسيخ سلطتها في غزة

كتب-عبدالله محمود:

07:16 م 21/12/2025

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إعادة إعمار قطاع غزة وبناء مستقبل أفضل لها لن يكون ممكنا إلا إذا تخلت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن سلاحها.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن حماس لا تتخلى عن سلاحها بل تحاول ترسيخ سلطتها في غزة ولن نقبل بذلك.

ومن جانبها، اتهمت حماس إسرائيل بالتصعيد واستمرارها في خروقات اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حماس، في بيان اليوم الأحد، إن استمرار انهيار المباني المقصوفة يعكس تفاقم المخاطر في غزة مع تشديد الحصار الإسرائيلي وعدم السماح بإدخال مستلزمات الإيواء.

ودعت حماس الوسطاء إلى التحرك الجاد للجم خروقات وقف إطلاق النار والضغط على الاحتلال لبدء عملية إعمار حقيقية في قطاع غزة.

جدعون ساعر الخارجية الإسرائيلية حماس غزة

