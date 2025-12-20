أكد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، أن الخطوط الحمراء التي حددتها مصر بشأن الملفات الإقليمية، وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي والأزمة في السودان، تنبع من رؤية استراتيجية تقوم على التعاون ودرء المخاطر عن الأمن القومي، وليس من منطق المواجهة.

وأوضح العرابي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن رسالة الرئيس السيسي الأخيرة حملت ملامح دبلوماسية رصينة ذات شقين.

وأضاف أن الشق الأول هو "مظلة تعاون" مع دول حوض النيل وإفريقيا، مستشهداً بالدور المصري في دعم التنمية بتنزانيا عبر سد "نريري".

وتابع: "المقاربة مبنية على أسس أن مصر تقود ركب التنمية في إفريقيا... ولا تكن أي عداوة لإثيوبيا".

أما الشق الثاني، أشار السفير العرابي إلى أنه كان محددًا وواضحًا للجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن الرسالة حملت توجيهًا لا لبس فيه: "المساس بحصة مصر المائية أمر مرفوض ولا يمكن أن نتقبله".

وشدد وزير الخارجية الأسبق، على أن هذا الموقف سيكون محور جهود دبلوماسية واسعة للحفاظ على الحقوق المصرية.

وحول الوضع في السودان، قال العرابي إن الخطوط الحمراء المصرية نابعة من معاناة الشعب السوداني الشقيق أولاً، ومن احتمالات تهديد الأمن القومي المصري في حال استمرار الفوضى وتهديد وحدة السودان.

وأضاف أن هذه الخطوط مستمدة من اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، ستكون أساسًا لأي عملية سياسية واسعة ورسالة لكل الأطراف بأن مصر لديها الإرادة والوسائل لوقف نزيف الدم.