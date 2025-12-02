البنتاجون: أي عمليات في نصف الكرة الجنوبي من اختصاص ترامب وحده

قالت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن أي قرار يتخذ بشأن عمليات عسكرية معينة في نصف الكرة الأرضية الغربي سيكون من اختصاص الرئيس دونالد ترامب وحده.

وخلال اجتماع وزاري بحضور ترامب، قال وزير الحرب بيت هيجسيث

إن الضربات على قوارب تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي بدأت للتو، معلنا عزمه مواصلة الهجمات.

وأضاف هيجسيث: "بدأنا للتو ضرب قوارب المخدرات ورمي إرهابييها في قاع المحيط".

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن "الضربة المزدوجة" في سبتمبر الماضي التي أدت إلى مقتل ناجين من هجوم أولي استهدف قارب يُزعم تهريبه مخدرات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربة الثانية تمثل جريمة حرب.

ودافع البيت الأبيض عن الهجوم، مؤكد على قانونيته وأنه تم بأمر من قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وأكد هيجسيث أنه يدعم قادته الذين يتخذوون القرارات في المواقف الصعبة، موضحا أنهم "يتخذون قرارات حاسمة ويحمون الشعب الأمريكي.. لقد فعلوا الصواب".