إعلان

البنتاجون: أي عمليات في نصف الكرة الجنوبي من اختصاص ترامب وحده

كتب : محمود الطوخي

08:46 م 02/12/2025

البنتاجون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، إن أي قرار يتخذ بشأن عمليات عسكرية معينة في نصف الكرة الأرضية الغربي سيكون من اختصاص الرئيس دونالد ترامب وحده.

وخلال اجتماع وزاري بحضور ترامب، قال وزير الحرب بيت هيجسيث

إن الضربات على قوارب تهريب المخدرات في منطقة البحر الكاريبي بدأت للتو، معلنا عزمه مواصلة الهجمات.

وأضاف هيجسيث: "بدأنا للتو ضرب قوارب المخدرات ورمي إرهابييها في قاع المحيط".

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن "الضربة المزدوجة" في سبتمبر الماضي التي أدت إلى مقتل ناجين من هجوم أولي استهدف قارب يُزعم تهريبه مخدرات، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الضربة الثانية تمثل جريمة حرب.

ودافع البيت الأبيض عن الهجوم، مؤكد على قانونيته وأنه تم بأمر من قائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية.

وأكد هيجسيث أنه يدعم قادته الذين يتخذوون القرارات في المواقف الصعبة، موضحا أنهم "يتخذون قرارات حاسمة ويحمون الشعب الأمريكي.. لقد فعلوا الصواب".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البنتاجون وزارة الحرب الأمريكية بيت هيجسيث تهريب المخدرات في البحر الكاريبي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 13 محافظة | مستند
انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر .. التفاصيل
حالة الطقس اليوم.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات
عاجل| بوتين يحذّر أوروبا من شن حرب على روسيا.. ويؤكد: لن يبقى أحد للتفاوض