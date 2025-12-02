إعلان

إعلام عبري: تعزيزات عسكرية لمستوطنة عطيرت وحصار قرى فلسطينية

كتب : مصراوي

09:41 ص 02/12/2025

الضفة الغربية- أرشيفية

وكالات

قالت القناة 15 العبرية نقلًا عن مصادر، إن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات إلى مستوطنة عطيرت وفرض حصارًا على قرى فلسطينية قريبة منها.

وكشفت القناة 15نقلًا عن مصادر، أن المصابين بجروح في عملية مستوطنة عطيرت جنديان من لواء المظليين.

وصباح اليوم الثلاثاء، قال الجيش الإسرائيلي، إنه تلقى بلاغًا عن وقوع عملية طعن قرب عطيرت، وإن قواته تحركت إلى المكان على الفور.

وأضافت الجيش، أن المنفذ حاول طعن جنود في الموقع مما أدى إلى تحييده على الفور، مشيرًا إلى أنه تم إرسال قوات معززة إضافية إلى موقع العملية وتفاصيل الحادثة قيد الفحص.

الضفة الغربية الضفة تعزيزات إسرائيلية

