مقترح برلين: الأوروبيون سيقودون قوة متعددة الجنسيات لتأمين أوكرانيا برًا وبحرًا وجوًا

كتب : مصراوي

06:12 م 16/12/2025

الأوروبيون سيقودون قوة متعددة الجنسيات لتأمين أوكر

(د ب أ)

قال مسؤول من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، متحدثاً شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل حساسة، إن المقترح الأمني الذي نوقش في برلين سيعتمد على المساعدة الغربية في الحفاظ على قوة الجيش الأوكراني.

وقال المسؤول في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "سيقود الأوروبيون قوة متعددة الجنسيات ومتعددة المجالات لتعزيز تلك القوات وتأمين أوكرانيا من البر والبحر والجو، وستقود الولايات المتحدة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، بمشاركة دولية".

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم الثلاثاء أن روسيا تريد اتفاق سلام شامل، وأنه إذا سعت أوكرانيا إلى "حلول مؤقتة وغير مستدامة، فمن غير المرجح أن نكون مستعدين للمشاركة".

قال للصحفيين: "نريد السلام، ولا نريد هدنة تمنح أوكرانيا مهلة وتمهد الطريق لاستئناف الحرب. نريد وقف هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا، وحماية مصالحنا، وضمان السلام في أوروبا مستقبلاً".

