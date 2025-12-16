وكالات

اندلعت الفوضى في برلمان مكسيكو سيتي عندما انخرطت نائبات من أحزاب متعارضة في شجار جسدي، تم بثه مباشرة ونقلته وكالة أسوشيتد برس.

الصدام، الذي شمل شد الشعر وتبادل الضربات، نشأ نتيجة احتجاج حزب العمل الوطني اليميني (PAN) على مزاعم حزب مورينا الحاكم بانتهاك القوانين خلال مناقشة إصلاح وكالة الشفافية. تم إزالة المعارضين بالقوة، واستؤنفت الجلسة دون حضورهم.

بدأ النزاع عندما اقتربت ممثلات الحزب الوطني اليميني (PAN) من منصة البرلمان الرئيسية للاحتجاج على انتهاك مزعوم من قبل الحزب اليساري الحاكم مورينا.

وشوهدت ما لا يقل عن خمس نائبات من كلا الحزبين في جدالات حادة تصاعدت إلى مواجهة جسدية، حيث حاولت نائبات مورينا إزالة ممثلات PAN بالقوة اللواتي رفضن مغادرة المنصة.