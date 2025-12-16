إعلان

"شد الشعر وتوجيه لكمات".. اشتباكات بين نائبات في برلمان مكسيكو سيتي خلال الجلسة "فيديو"

كتب : مصراوي

12:56 م 16/12/2025

اشتباكات بين نائبات في برلمان مكسيكو سيتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

اندلعت الفوضى في برلمان مكسيكو سيتي عندما انخرطت نائبات من أحزاب متعارضة في شجار جسدي، تم بثه مباشرة ونقلته وكالة أسوشيتد برس.

الصدام، الذي شمل شد الشعر وتبادل الضربات، نشأ نتيجة احتجاج حزب العمل الوطني اليميني (PAN) على مزاعم حزب مورينا الحاكم بانتهاك القوانين خلال مناقشة إصلاح وكالة الشفافية. تم إزالة المعارضين بالقوة، واستؤنفت الجلسة دون حضورهم.

بدأ النزاع عندما اقتربت ممثلات الحزب الوطني اليميني (PAN) من منصة البرلمان الرئيسية للاحتجاج على انتهاك مزعوم من قبل الحزب اليساري الحاكم مورينا.

وشوهدت ما لا يقل عن خمس نائبات من كلا الحزبين في جدالات حادة تصاعدت إلى مواجهة جسدية، حيث حاولت نائبات مورينا إزالة ممثلات PAN بالقوة اللواتي رفضن مغادرة المنصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اشتباكات بين نائبات مكسيكو سيتي برلمان مكسيكو سيتي حزب العمل الوطني اليميني حزب مورينا الحاكم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب إلى 5 و6 آلاف دولار للأونصة العام المقبل لـ3 أسباب
ساويرس: ليس دور الدولة منافسة القطاع الخاص ولابد من تخارجها من كافة القطاعات
البروفة الأخيرة.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا الودية
بعائد يصل لـ23%.. نصيحة مهمة من رئيس البنك الأهلي للعملاء بأفضل أنواع الشهادات
"الفرق يدفع بأثر رجعي".. تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد بدء العمل بالقانون
أول رد من الزمالك على النيابة العامة بشأن أرض أكتوبر