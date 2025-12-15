إعلان

اشتبها بأنه فلسطيني.. شرطيان يُطلقان النار على إسرائيلي قرب مستوطنة بالضفة الغربية

كتب : مصراوي

08:25 ص 15/12/2025

جيش الاحتلال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أطلقت القوات الإسرائيلية النار، اليوم الاثنين، على مستوطن قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، بعدما اشتبهت بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

وأعلن موقع "واينت" العبري"، أن "شرطيين إسرائيليين اشتبها في شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من اضطراب نفسي، قدم إلى مستوطنة كدوميم صباح اليوم الاثنين بنية تنفيذ هجوم طعن ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع، أنه تم إطلاق النار على الشاب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه عقب محاولة طعن استهدفت جنودا إسرائيليين في منطقة كدوميم، أطلق جندي إسرائيلي ومدني إسرائيلي النار لتحييد المهاجم.

وأشار تقرير أولي إلى أن المهاجم كان مدنيا إسرائيليا مسلحا بسكين، اقترب من الجنود أصيب المدني ونقل لتلقي العلاج، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وعقب الحادث، أغلقت البوابة الرئيسية لمستوطنة كدوميم، لفترة وجيزة، فيما كثفت قوات الأمن تواجدها بالمكان، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الضفة الغربية شرطيان يُطلقان النار على إسرائيلي إطلاق النار على إسرائيلي إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"