

وكالات

أطلقت القوات الإسرائيلية النار، اليوم الاثنين، على مستوطن قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، بعدما اشتبهت بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

وأعلن موقع "واينت" العبري"، أن "شرطيين إسرائيليين اشتبها في شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من اضطراب نفسي، قدم إلى مستوطنة كدوميم صباح اليوم الاثنين بنية تنفيذ هجوم طعن ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف الموقع، أنه تم إطلاق النار على الشاب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه عقب محاولة طعن استهدفت جنودا إسرائيليين في منطقة كدوميم، أطلق جندي إسرائيلي ومدني إسرائيلي النار لتحييد المهاجم.

وأشار تقرير أولي إلى أن المهاجم كان مدنيا إسرائيليا مسلحا بسكين، اقترب من الجنود أصيب المدني ونقل لتلقي العلاج، ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق.

وعقب الحادث، أغلقت البوابة الرئيسية لمستوطنة كدوميم، لفترة وجيزة، فيما كثفت قوات الأمن تواجدها بالمكان، وفقا لروسيا اليوم.