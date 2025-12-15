

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعازيه عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في شاطئ بوندي بيتش في سيدني، مشيدا بشكل خاص بالرجل الذي تغلب على أحد المسلحين المشتبه بهم.

وفي مساء الأحد، فتح منفذان مشتبه بهما النار على عائلات في الشاطئ في اليوم الأول من مهرجان "حانوكا" اليهودي، إذ لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 آخرون على الأقل.

وقال ترامب خلال خطاب بمناسبة عيد الميلاد "الكريسماس"، إن أحد المارة الذي تدخل وأوقف أحد المهاجمين هو "شخص شجاع جدا جدا"، مضيفا أن الرجل "أنقذ الكثير من الأرواح".

وأدان ترامب الهجوم ووصفه بأنه معاد للسامية.

تم تصوير المشهد الذي فاجأ فيه أحد المارة أحد المسلحين ونزع سلاحه أثناء الهجوم.

قفز الرجل في البداية على ظهر المهاجم من الخلف. وبعد صراع وجيز، انتزع البندقية منه.

هرب المنفذ المشتبه به، الذي كان يطلق النار على الناس قبل لحظات، وهو يعرج، ويحتفى المشاهدون في وسائل الإعلام الأسترالية بالرجل باعتباره "بطلا".

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الهجوم الذي وقع في اليوم الأول من مهرجان "حانوكا" اليهودي، أنه اعتداء مستهدف على الأستراليين اليهود وعمل وحشي معاد للسامية.

وأعلنت الشرطة الأسترالية ارتفاع عدد القتلى إلى 16 شخصا على الأقل، من بينهم أحد المسلحين، مع وجود 40 مصابا في المستشفى، وفقا لروسيا اليوم.