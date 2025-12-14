وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها التزمت بكل بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق يوميًا.

وطالبت الحركة، في بيان اليوم الأحد، الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاته المتواصلة في غزة، لافتة إلى أن جرائم العدو الصهيوني خلال عامي الإبادة والتجويع في القطاع والضفة الغربية والقدس المحتلة هي "جرائم ممنهجة ولن تسقط بالتقادم".

وأضافت حماس: "نرفض كل أشكال الوصاية على قطاع غزة وأي شبر من أراضينا المحتلة وشعبنا وحده هو الذي يقرر من يحكمه"، مؤكدة أن تحقيق الوحدة الوطنية وبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وحذرت حماس من التماهي مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع وفقًا لمخططات العدو، مشددة على أن الحقوق الوطنية ثابتة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وهو حق مشروع وفق القوانين الدولية.