بوتين يعلن الاستيلاء على بلدة سيفيرسك الأوكرانية

موسكو- (د ب أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف يوم الخميس،

الاستيلاء على بلدة سيفيرسك في شرق أوكرانيا، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من التقدم.

وقال بوتين في الاجتماع الذي تم بثه على التلفزيون الرسمي وجزئيًا عبر رابط فيديو: "هذا يعني أنه من الممكن الآن شن هجمات ناجحة أخرى باتجاهات أخرى في منطقة دونباس الشرقية ".

ولم يعلق الجانب الأوكراني بشكل رسمي في البداية على السقوط المزعوم للبلدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن هدفها التالي هو الاستيلاء على بلدة سلوفيانسك، التي كان يعيش فيها أكثر من 100 ألف شخص قبل بداية الحرب في عام 2022.

وأشاد بوتين بـ "الديناميكية" على خط الجبهة، وبدا مبتهجًا تقريبًا حسب معايير وجهه المحافظة المعتادة، وأمطر القوات بوابل من الثناء مثل "رائعون يا شباب" و"أعانقكم بشدة".

وقال بوتين إن المبادرة الاستراتيجية بالكامل في أيدي الجيش الروسي، مضيفًا أن غزو مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا في حالة تقدم.

ولم يتطرق بوتين إلى المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب أو خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان قد وصف في السابق مقترحات ترامب بأنها أساس للمحادثات، لكنه ذكر بوضوح أن روسيا يمكنها تحقيق أهدافها في ساحة المعركة إذا رفضت كييف شروط موسكو للتسوية.

فعلى سبيل المثال، يطالب بوتين بأن تسلم أوكرانيا منطقة دونباس بأكملها مقابل وقف إطلاق النار - بعبارة أخرى، أن تنسحب كييف من المناطق التي لا تزال تسيطر عليها. ودائما ما رفضت أوكرانيا هذا الأمر بشكل قاطع.

وفي اجتماع يوم الخميس، أعاد بوتين تأكيد هدف "طرد التشكيلات الأوكرانية من أراضينا واستعادة الحياة السلمية على أرض دونباس".

وأعلنت موسكو في سبتمبر 2022 أنها ضمت دونباس - التي تتألف من منطقتي دونيتسك ولوجانسك - وأدرجتها في دستورها كأراض روسية، لكنها لا تزال لا تسيطر على المنطقة بأكملها.

نائبة أوكرانية تتهم قيادة الجيش بالكذب

ويوم الأربعاء، ادعت هيئة الأركان العامة في كييف أنه تم صد الهجمات بالقرب من سيفرسك. وقد أشار المدونون العسكريون الأوكرانيون إلى معظم البلدة على خرائطهم على أنها متنازع عليها ولكنها ليست تحت السيطرة الروسية.

ومع ذلك، كتبت النائبة المستقلة ماريانا بيزوهلا على تليجرام يوم الثلاثاء أنه قد تم بالفعل الاستيلاء على سيفرسك. وقالت: "قيادة الجيش تخفي هذا وتكذب".