الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة وخشية من فتح إسرائيل للسدود (فيديو)

وكالات

تعرضت 4 منازل بمدينة غزة لانهيار جزئي بسبب الأمطار الغزيرة التي فاقمت الأوضاع المأساوية التي يعشيها سكان القطاع وخصوصا النازحون منهم.

هكذا هو حال أطفال غزة في ظلّ المنخفض الجوي الذي يضرب خيام النازحين…pic.twitter.com/gNODa9zIYm — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) December 10, 2025

ومن بين المنازل التي تهدمت منزل بحي النصر كان قد تعرض لقصف إسرائيلي خلال فترة الحرب، وقد تهاوت الأدوار الـ3 العلوية منه بسبب الأمطار.

هكذا كان صباح إخوانكم النازحين في خيام غزة بعد عاصفة الأمس

لا حول ولا قوة إلا بالله pic.twitter.com/7rhGHB49sC — معين الكحلوت 🇵🇸 , من غزة 💔 (@Moin_Awad) December 11, 2025

وأدت الأمطار لانهيار العديد من المنازل التي قصفتها إسرائيل، في حين أكد الدفاع المدني إمكانية انهيار مزيد من البيوت الآيلة للسقوط بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

"غرقنا يا الله".. صرخة نازح فلسطيني بعدما غمرت مياه الأمطار خيمته إثر عاصفة "بايرون" التي ضربت خيام النازحين في غزة#القاهرة_الإخبارية #فلسطين #غزة pic.twitter.com/fYllzRgew6 — القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 11, 2025

وغرقت خيام النازحين مع وصول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة - وسط ظروف إنسانية قاسية، حيث تقاوم آلاف العائلات البرد والمياه بلا بنية تحتية ولا حماية.