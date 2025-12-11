إعلان

الأمطار تغرق خيام النازحين في غزة وخشية من فتح إسرائيل للسدود (فيديو)

كتب : مصراوي

05:17 م 11/12/2025

خيام النازحين

وكالات

تعرضت 4 منازل بمدينة غزة لانهيار جزئي بسبب الأمطار الغزيرة التي فاقمت الأوضاع المأساوية التي يعشيها سكان القطاع وخصوصا النازحون منهم.

ومن بين المنازل التي تهدمت منزل بحي النصر كان قد تعرض لقصف إسرائيلي خلال فترة الحرب، وقد تهاوت الأدوار الـ3 العلوية منه بسبب الأمطار.

وأدت الأمطار لانهيار العديد من المنازل التي قصفتها إسرائيل، في حين أكد الدفاع المدني إمكانية انهيار مزيد من البيوت الآيلة للسقوط بسبب الأضرار التي لحقت بها جراء الاستهدافات الإسرائيلية.

وغرقت خيام النازحين مع وصول المنخفض الجوي إلى قطاع غزة - وسط ظروف إنسانية قاسية، حيث تقاوم آلاف العائلات البرد والمياه بلا بنية تحتية ولا حماية.

