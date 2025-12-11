أعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز الطيب أحمد عبدالعزيز بانتخابات دائرة إمبابة بالجيزة.

وأكد المستشار حازم بدوي، خوض جولة الإعادة بين كل من وليد محمود فوزي ونشوى حسن الديب عن دائرة إمبابة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم اجتماعا، ناقش خلاله النتيجة الرسمية لـ20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، وكذا البت في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين على نتائج الحصر العددي لعدد الأصوات التي أدلى بها الناخبين في انتخابات.

