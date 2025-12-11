تظاهر عشرات الآلاف في صوفيا ضد الحكومة البلغارية-



وكالات

تظاهر عشرات الآلاف في صوفيا ضد الحكومة البلغارية، في إطار سلسلة تجمعات لم تشهدها البلاد منذ أعوام، على وقع تنامي الغضب من موازنة 2026.

وللمرة الثالثة في ثلاثة أسابيع، تجمع المتظاهرون في ساحة الاستقلال، أمام البرلمان في العاصمة البلغارية، هاتفين استقالة ورافعين لافتات كتب عليها "سئمت وارحلوا".

وقالت الموظفة جيرجانا جيلكوفا، 24 عاما: "أنا هنا لأن الفساد في كل مكان الوضع لا يطاق قسم كبير من أصدقائي ما عادوا يقيمون في بلغاريا ولن يعودوا"، مضيفة: "ينبغي أن يغادر الطفيليون الحكم".

وبدأت موجة الاستياء التي طغى عليها الحضور الشبابي نهاية نوفمبر، حين حاولت الحكومة تمرير موازنة 2026 في شكل عاجل، وهي الأولى باليورو.

وتستعد بلغاريا، البلد الصغير في البلقان والأفقر في الاتحاد الاوروبي، إلى اعتماد العملة الموحدة في الأول من يناير.

وفي ظل ضغط الشارع، سحبت الحكومة في الثالث من ديسمبر مشروع الموازنة الذي نص على زيادة بعض الضرائب والمساهمات الاجتماعية.

لكن المتظاهرين والمعارضة يرون أن هذه الزيادات تهدف الى طمس عمليات الاختلاس، وقدم مشروع موازنة جديد إلى البرلمان بداية هذا الأسبوع.

وفضلا عن الحكومة، استهدف المتظاهرون قطب الإعلام السابق دليان بيفسكي الذي تتهمه المعارضة بممارسة نفوذه على وسائل الإعلام والاجهزة الأمنية والقضاء.

ويترأس بيفسكي الذي فرضت عليه الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات بتهمة الفساد، الحزب الذي يمثل الأقلية التركية وقسما من مجتمع الروم. ويضمن هذا الحزب للحكومة غالبية في البرلمان.

والتعبئة دعا إليها ائتلاف "نواصل التغيير-بلغاريا ديموقراطية" الإصلاحي والمؤيد للغرب، وتجلت أيضا في تظاهرات حاشدة في مدن بلغارية أخرى، وفقا للغد.