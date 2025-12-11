إعلان

العفو الدولية تتهم حركة حماس بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم 7 أكتوبر 2023

كتب : مصراوي

03:38 ص 11/12/2025

حركة حماس

وكالات

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجوم السابع من أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في قطاع غزة، وما تلاه من أحداث.

قالت المنظمة الحقوقية في تقرير من 173 صفحة، إن الجماعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية خلال هجماتها في جنوب إسرائيل التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

وهي المرة الأولى تتهم منظمة العفو حماس وفصائل أخرى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، علما أنها اتهمتها في تقرير سابق بارتكاب جرائم حرب.

وحينها أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أن إسرائيل وحركة حماس ارتكبتا جرائم حرب في الصراع الذي اندلع قبل ما يزيد قليلا عن شهر.

وقال تورك: "إن الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الفلسطينية المسلحة في 7 أكتوبر كانت بشعة، وكانت جرائم حرب، وكذلك استمرار احتجاز الرهائن"، بحسب نص تصريحاته، وفقا للعربية.

