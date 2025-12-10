(أ ب)

ذكر السفير الأمريكي لدى أنقرة توم باراك، اليوم الأربعاء، أن العلاقة الوثيقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، قربت البلدين من حل قضايا أدت إلى استبعاد تركيا من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة.

وكتب السفير توم باراك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "العلاقة الإيجابية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان وفرت مناخا جديدا من التعاون، مما أدى إلى أكثر المحادثات المثمرة التي أجريناها حول هذا الموضوع منذ ما يقرب من عقد من الزمان".

وخلال أول ولاية لترامب، استبعدت أمريكا تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي(ناتو) من برنامج مقاتلات الجيل القادم بعد أن اشترت تركيا منظومة دفاع جوي من روسيا.

وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم من أن استخدام تركيا لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية، يمكن أن يتم استخدامه لجمع بيانات بشأن قدرات مقاتلات إف-35 وأن المعلومات يمكن أن تصل في النهاية إلى أيدي روسيا