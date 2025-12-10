

وكالات

أكدت اليابان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تلقيها إخطارا من الصين حول تدريبات "لياونينج"، إذ قالت إنه افتقر للتفاصيل والإحداثيات والجدول الزمني ولم يرفق بإشعار NOTAM الملاحي.

أكد وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، أن الصين أرسلت بالفعل إشعارًا ببدء رحلات جوية للطائرات المتمركزة على حاملة الطائرات لياونينج يوم حادثة استهداف الرادار.

وتابع: "مع ذلك، لم يقدم أي بيانات عن توقيت أو إحداثيات أو نطاق التدريبات، ولم ينشر إخطارات NOTAM الإلزامية. وبالتالي، فإن اليابان "تفتقر إلى معلومات كافية لدرء الخطر".

وقال الوزير: "أُرسلت رسالة من سفينة حربية صينية إلى مدمرة تابعة لقوة الدفاع الذاتي البحرية بشأن بدء التدريب الجوي، إلا أن قوات الدفاع الذاتي لم تتلقَّ معلومات محددة عن نطاق التدريب والمجال الجوي الذي ستُجري فيه طائرات حاملة الطائرات لياونينغ التدريب".

أضاف: "كما لم يُصدر إشعار NOTAM يُحدد وقت وإحداثيات موقع التدريب، ولم تُوجَّه تحذيرات ملاحية للسفن. ونتيجةً لذلك، لم تكن لدينا معلومات كافية لمنع المواقف الخطرة".

في الوقت نفسه، أشار كويزومي إلى أن التدابير التي تتخذها مقاتلات قوة الدفاع الذاتي اليابانية لمنع انتهاكات المجال الجوي تُتخذ بغض النظر عما إذا كان الطرف الآخر قد أصدر تحذيرًا أم لا.

وأضاف وزير الدفاع الياباني، أن جوهر المسألة هو أن طائرات مقاتلة تابعة لقوات الدفاع الذاتي، التي كانت "تؤدي مهامها على أكمل وجه"، تعرضت لاستهداف راداري متقطع لمدة 30 دقيقة تقريبًا، رغم أن الجانب الياباني لم يقم بمثل هذا الاستهداف الراداري.

ووفقًا لكويزومي، تم تقديم احتجاج شديد اللهجة مرة أخرى إلى الجانب الصيني بشأن الحادث.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الصينية مقاطع صوتية تثبت، أن الصين أبلغت اليابان ببدء التدريبات، على الرغم من نفي طوكيو المستمر.

وتشمل منطقة حاملة الطائرات لياونينغ مناطق مثل جزيرة أوكيناوا وجزيرة ميناميديتو ومناطق أخرى.

وزارة الدفاع اليابانية وقوات الدفاع الذاتي مسؤولة عن حماية المجال الجوي وضمان سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.

لذلك، فإن اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المجال الجوي ضد الطائرات المغادرة من الحاملة أمر طبيعي وإلزامي، بغض النظر عما إذا تم إخطار مسبق بالتدريب أم لا، أوضح وزير الدفاع الياباني.

في نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن طائرات مقاتلة صينية على متن حاملة الطائرات لياونينج نفّذت عملية رصد راداري لطائرات مقاتلة من طراز إف-15 تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في المياه الدولية جنوب شرق أوكيناوا يوم 6 ديسمبر.

وفي يوم الأحد، 7 ديسمبر، صرّحت البحرية الصينية، أن طائرات عسكرية يابانية اقتربت مرارًا من منطقة مناورات بحرية صينية مُقررة، مُشكّلةً تهديدًا خطيرًا للسلامة الجوية.

من جانبها، نفت اليابان هذه الاتهامات، وفقا لروسيا اليوم.