زيلينسكي يقترح على روسيا هدنة في مجال الطاقة

كتب- محمود الطوخي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه مستعد لهدنة في مجال الطاقة إذا كانت روسيا مستعدة لذلك.

ويأتي إعلان زيلينسكي في وقت تكثّف فيه القوات الروسية استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والمسيرات.

وأعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، عن خطط لفرض مزيد من القيود على استخدام الكهرباء، مع تخفيض الإضاءة للشوارع والإعلانات الخارجية في مراكز المدن بسبب نقص الطاقة.

ويعاني الأوكرانيون منذ أسابيع من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب الهجمات الروسية.

وكتبت سفيريدينكو في حسابها على منصة "إكس"، الثلاثاء: "إن الإضاءة الإضافية للمباني والشوارع والحدائق والأكاليل الزخرفية والإعلانات الخارجية في مراكز المدن ليست أولوية خلال هذه الفترة الصعبة لقطاع الطاقة".

ودعت سفيريدينكو، إلى تقليص قائمة المرافق التي يحق لها الحصول على الطاقة دون انقطاع، والتي تُتسثنى منها المدارس والمستشفيات والمدارس والمرافق الحيوية ومؤسسات صناعة الدفاع.

وأوضحت سفيريدينكو، أن الشركات الحكومية الأوكرانية ستتمكن من استيراد الطاقة، لتقليل الضغط على شبكة الكهرباء في البلاد واستقرار الحمل في ساعات الذروة.

تُشغّل أوكرانيا 3 محطات نووية لتوليد الطاقة، تنتج أكثر من 50% من إجمالي الكهرباء في البلاد، غير أنها باتت مضطرة إلى خفض الإنتاج بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء.