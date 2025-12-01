إعلان

منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل

كتب : مصراوي

08:35 م 01/12/2025

تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فيينا - (د ب أ)

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حقن فقدان الوزن، رغم أنها مفيدة، لن تحل أزمة السمنة العالمية وحدها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في جنيف اليوم الاثنين: "دعوني أكون واضحا: العلاج وحدة لن يحل أزمة السمنة".

وقد وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدام ما يسمى بـ"منشطات مستقبل جي ال بي-1" لكنها تحذر من الاعتماد المفرط عليها، وتغطي المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية المكونات الفعالة ليراجلوتيد وسيماجلوتيد وتيرزيباتيد، وتوجد هذه المكونات على سبيل المثال في الأدوية "ساكسيندا" و"ويجوفي" و"مونجارو"، التي تستخدم لعلاج السمنة.

وتنص المبادئ التوجيهية على أن المكونات الفعالة الثلاثة يمكن استخدامها لعلاج السمنة لدى البالغين، ولكن ليس لدى النساء الحوامل، وأكدت المنظمة أن نمط الحياة الصحي يجب أن يكون جزءا من أي علاج.

وقال تيدروس: "من المهم للغاية ألا يحل استخدام (جي ال بي-1) محل الحاجة إلى اتباع نظام غذائي صحي أو ممارسة النشاط البدني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حقن فقدان الوزن حقن التخسيس منظمة الصحة العالمية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة