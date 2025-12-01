إعلان

زيلينسكي يطلع الحلفاء الأوروبيين على آخر جهود خطة السلام

كتب : مصراوي

07:13 م 01/12/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أجرى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، محادثة هاتفية مع الحلفاء الأوروبيين خلال زيارته لباريس، اليوم الاثنين، لمناقشة الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا.

وقال مكتب ماكرون إن المحادثات شملت، إلى جانب القادة الأوروبيين ومن بينهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي من المقرر أن يتوجه إلى موسكو غدا الثلاثاء، إضافة إلى كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف.

كما شاركت في المحادثات رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته.

وكتب زيلينسكي عبر منصة إكس بعد محادثاته مع ماكرون في باريس، والتي قال إنها ركزت على مفاوضات السلام وضمانات الأمن: "يجب أن يصبح السلام مستداما بالفعل".

وأضاف زيلينسكي "يجب أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن. والكثير يعتمد الآن على مشاركة كل القادة".

وقال المستشار الألماني ميرتس، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن "أياما وأسابيع مهمة تنتظر أوكرانيا".


وأضاف ميرتس أن الشركاء الأوروبيين لأوكرانيا يسعون لاستخدام "أقوى وسيلة ضغط لدينا لدفع موسكو في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي الحلفاء الأوروبيين خطة السلام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة