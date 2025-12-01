سول وطهران تجريان محادثات على مستوى العمل بشأن التعاون الثنائي

سول- (د ب أ)

أجرت كوريا الجنوبية وإيران محادثات سياسية على مستوى العمل لمناقشة سبل المضي قدما في التعاون الثنائي، حيث يسعى البلدان للحفاظ على العلاقات في مسار التعافي بعد رفع تجميد الأصول الإيرانية، حسبما قالت وزارة الخارجية في سول اليوم الاثنين.

وجرت المحادثات في طهران يوم الأحد (بالتوقيت المحلي)، بقيادة تشونج كوانج-يونج، المدير العام للشؤون الأفريقية والشرق أوسطية في كوريا الجنوبية، وعلي أصغر محمدي، المدير العام لشرق آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن "التعاون العملي" في مجالات تشمل الإدارة والثقافة والتعليم، بالإضافة إلى التعاون على الساحة الدولية وآخر التطورات في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن تشونج دعا في المحادثات إلى "استكشاف سبل لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التي يمكن تحقيق مثل هذه الجهود فيها".

وتدهورت العلاقات بين سول وطهران بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران في عام 2019، مما أدى إلى تجميد مدفوعات إيران مقابل صادرات النفط إلى كوريا الجنوبية.

تعافت العلاقات في أعقاب رفع الولايات المتحدة لتجميد الأصول في عام 2023.