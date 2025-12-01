

وكالات

قال المجلس الوطني الانتخابي في هندوراس، اليوم الإثنين، إن نصري عصفورة، مرشح الحزب الوطني المحافظ، يتصدّر الانتخابات الرئاسية بعد فرز 34% من الأصوات.

يبلغ عصفورة من العمر 67 عامًا، وهو رئيس بلدية تيجوسيجالبا السابق، والمرشح المدعوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمعروف بين أنصاره باسم "تيتو".

يقضي آخر رئيس ينتمي للحزب الوطني المحافظ، وهو خوان أورلاندو هيرنانديز، عقوبة السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وأي مرشح يفوز بأغلبية بسيطة سيحكم هندوراس خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، إذ يتنافس في الانتخابات 5 مرشحين.

وُلد عصفورة عام 1958 لأبوين فلسطينيين مهاجرين، وهو ما يجعله جزءًا من الجالية الفلسطينية الكبيرة والمؤثرة في البلاد.

بدأ حياته العملية في مجال البناء بعد أن ترك دراسة الهندسة المدنية في الجامعة، ليبني خبرة عملية مكّنته لاحقًا من دخول معترك السياسة.

وشغل عضوية البرلمان، ثم تولّى رئاسة بلدية العاصمة تيجوسيجالبا بين عامي 2014 و2022؛ إذ ركّز على مشاريع البنية التحتية لتحسين حركة المرور، ما أكسبه شعبية ملموسة، رغم فقدان المدينة نحو 400 شجرة خلال تلك الفترة.

ويُسوق عصفورة حملته تحت شعار "Papi a la Orden" "بابي في خدمتك"، وهو لقب شعبي يعكس استراتيجية سياسية للتقرّب من المواطنين؛ إذ يوحي بأنه قريب من الناس ومستعد دائمًا لخدمتهم، ما يمنحه ميزة شعورية أمام المرشحين التقليديين.

بدأ الناخبون في هندوراس الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد، أمس الأحد، وسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن البلاد إذا خسر مرشحه المفضل.

وقد تكون هندوراس الدولة التالية في أمريكا اللاتينية، بعد الأرجنتين وبوليفيا، التي تميل نحو اليمين بعد سنوات من الحكم اليساري.

وتُظهر استطلاعات الرأي احتدام المنافسة بين 3 مرشحين يسعون لخلافة الرئيسة اليسارية سيومارا كاسترو، التي شغل زوجها مانويل زيلايا الرئاسة أيضًا قبل أن يُطاح به في انقلاب عام 2009.

مرشح ترامب المفضل هو نصري "تيتو" عصفورة، وقد رهن ترامب استمرار الدعم الأمريكي لأحد أفقر بلدان أميركا اللاتينية بفوز عصفورة، وفقا للغد.