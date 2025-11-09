الإيغاد: لا حل عسكريا للأزمة في السودان والحرب معقدة

وكالات

قال المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية "الإيغاد" بالسودان، لورنس كورباندي، إن الحرب في السودان معقدة وإيقافها يتطلب إيجاد حلول بالتنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين.

وأضاف مبعوث الإيغاد للسودان في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، "نأمل أن تشارك جميع الأطراف في عملية تفاوضية تؤدي إلى إحلال السلام"، مشددًا أن العملية السياسية القادمة يجب أن تكون سودانية خالصة والشعب هو الذي يقرر من ينضم إليها أو من لا ينضم.

وأكد أن هناك تنسيق مع منظمات إقليمية متعددة الأطراف لإحلال السلام في السودان، موضحًا أنه لا حل عسكريا للأزمة في السودان ولا بد من جلوس جميع الأطراف إلى طاولة الحوار

وأدان مبعوث الإيغاد جميع انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة ضد المدنيين في السودان، مضيفًا: "نعمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى حل يوقف الحرب".