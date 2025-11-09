حماس: المجاعة مستمرة في غزة والمستشفيات بحاجة ماسة للأدوية

وكالات

أكد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان، أن المقاومة حريصة على إنجاح اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفًا: "حريصون على إنهاء ملف جثث الأسرى بأقصى سرعة".

وأوضح رضوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، أن هناك خروقات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: "الاتفاق نص على وقف إطلاق النار وإنهاء قتل المدنيين لكن لدينا 241 شهيدا".

وأشار قيادي حماس إلى أنه لا يدخل قطاع غزة إلا ما بين 150 و200 شاحنة من أصل 600 متفق بشأنها، مؤكدًا أن المجاعة مستمرة والأطباء والمستشفيات بحاجة ماسة للأدوية.

وشدد على ضرورة الضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح، لافتًا إلى أن حماس أخبرت الوسطاء استعدادها لإخراج المقاتلين من المنطقة الصفراء.