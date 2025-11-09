ضربات أوكرانية تعطل الكهرباء في مدينتين روسيتين

(أ ب)

قال مسؤولون محليون روس اليوم الأحد، إن ضربات أوكرانية تسببت في انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مدينتين روسيتين كبيرتين قرب الحدود مع أوكرانيا.

ويأتي هذا التقرير في ظل تبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات شبه اليومية على البنى التحتية للطاقة، فيما لم تحرز الجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات أي تقدم يذكر.

وفي مكان آخر، اتهم وزير الخارجية الأوكراني موسكو بتعريض السلامة النووية للخطر عمدا، موضحا أن الهجوم الواسع الذي شنته روسيا يوم الجمعة بالطائرات المسيرة والصواريخ أصاب محطات فرعية تغذي محطتين نوويتين بالكهرباء.

وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين إن روسيا تعتزم احترام التزاماتها بموجب الحظر العالمي على التجارب النووية، رغم أمر أصدره الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا بدراسة إمكانية استئناف تلك التجارب.