القضاء الإسرائيلي يوافق على إلغاء جلسة محاكمة نتنياهو غدا

كتب : مصراوي

06:24 م 09/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

أصدر القضاء الإسرائيلي قرار بالموافقة على الطلب المقدم من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشأن إلغاء جلسة محاكمته غدا الاثنين.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، إن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته غدا لارتباطه باجتماعات سياسية عاجلة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي تسلم من الصليب الأحمر جثة أسير في غزة وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل.

وتسلم الصليب الأحمر الدولي، اليوم الأحد، جثة أسير من قطاع غزة. ولم يحدد هويته.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم خلال جلسة الحكومة، إنه من المتوقع أن تتسلم إسرائيل جثة النقيب هدار جولدن بعد ظهر اليوم.

وأضاف نتنياهو: "تم أسر 255 شخصا، أعدنا منهم 250 حتى الآن"، مشيرًا إلى أنه يجب أن ندعم منطقة الجليل أكثر مما كان عليه الوضع قبل السابع من أكتوبر.

القضاء الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي إسرائيل نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي هدار جولدن

