بسبب تهديد المسيرات المجهولة.. بريطانيا ترسل خبراء ومعدات عسكرية إلى بلجيكا

كتب : مصراوي

05:10 م 09/11/2025

طائرة مسيّرة

لندن - (أ ب)

أعلن قائد سلاح الجو الملكي البريطاني الأحد، أن بريطانيا بصدد إرسال معدات وأفرادا إلى بلجيكا، بعد رصد سلسلة من الطائرات بدون طيار بالقرب من المطارات.

وخلال الأسبوع الماضي، تم إغلاق مطار بروكسل الدولي الرئيسي في بلجيكا ومطار لييج، أحد أكبر مطارات الشحن في أوروبا، مؤقتا بسبب رصد طائرات بدون طيار. جاء ذلك بعد رصد سلسلة من الطائرات بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من قاعدة عسكرية، يتم فيها تخزين أسلحة نووية أمريكية.

وقال المارشال ريتشارد نايتون، قائد سلاح الجو الملكي البريطاني إن المملكة المتحدة وافقت على "نشر أفرادنا ومعداتنا في بلجيكا لمساعدتهم" بعد طلب من السلطات البلجيكية.

وقال نايتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "نحن لا نعرف-البلجيكيون لا يعرفون بعد-مصدر تلك الطائرات بدون طيار، لكننا سنساعدهم بتوفير معداتنا وقدراتنا، التي بدأت بالفعل في الانتشار لمساعدة بلجيكا".

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن المملكة المتحدة سترسل فريقا من المتخصصين التابعين لسلاح الجو الملكي إلى بلجيكا، الحليف في حلف شمال الأطلسي(ناتو) "لمواجهة نشاط الطائرات المسيرة المارقة".

وأضاف "مع تزايد التهديدات الهجينة، تكمن قوتنا في تحالفاتنا وعزيمتنا الجماعية للدفاع والردع وحماية بنيتنا التحتية المهمة ومجالنا الجوي".

يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أجبرت حوادث الطائرات بدون طيار بمختلف أنحاء أوروبا المطارات على تعليق رحلاتها في وقت واحد.

