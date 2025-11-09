هآرتس: ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة التطبيع بين سوريا وإسرائيل

وكالات

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضع اللمسات الأخيرة على صفقة شاملة مع سوريا حول تفاهمات أمنية مع إسرائيل، وانضمام دمشق إلى الاتفاقات الإبراهيمية للتطبيع مع الاحتلال.

وتعد الصفقة، التي لا تزال قيد التفاوض، جزء من الجهود الأمريكية لتعزيز الاستقرار في سوريا ومشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش"، وتطبيع علاقاتها مع إسرائيل ضمن آلية غير مباشرة تُدار عبر الوساطة الأمريكية، وفق "هآرتس".

وفي المقابل، يتوقع الرئيس السوري أحمد الشرع الرفع الكامل لجميع العقوبات الأمريكية المتبقية على سوريا. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إن ذلك سيُتيح تدفق الاستثمارات والمساعدات التي تحتاجها البلاد لإعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفته الحرب التي استمرت 13 عامًا.

وليل السبت/الأحد، وصل الرئيس السوري أحمد الشرع الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومن المقرر أن يلتقي الشرع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت الولايات المتحدة، قد رفعت، الجمعة، العقوبات عن أحمد الشرع، بعد يوم من اتخاذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الموقف ذاته.

وذكر موقع وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان الجمعة، أن الولايات المتحدة رفعت اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس خطاب من قائمة العقوبات المفروضة على الإرهابيين العالميين.

كما أعلنت بريطانيا، في إشعار على الموقع الإلكتروني للحكومة، رفع العقوبات أيضًا عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب.

وكان الشرع وخطاب خاضعين سابقًا لعقوبات مالية استهدفت تنظيمي داعش والقاعدة.

وأصبح الشرع، المعروف سابقًا باسم أبو محمد الجولاني، رئيسًا لسوريا في يناير، بعدما أطاحت قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام ببشار الأسد في هجوم مباغت.