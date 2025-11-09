كتبت- أسماء البتاكوشي:

تتابع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج عن كثب التطورات الجارية وأوضاع المواطنين المصريين في جمهورية مالي.

وتؤكد وزارة الخارجية ضرورة الالتزام بتعليمات وقوانين السلطات المالية وحمل أوراق الثبوتية والحد من التحركات وعدم السفر من العاصمة للمدن والأقاليم الأخرى، وتوخي الحذر اللازم عند أي تحرك في الوقت الراهن.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه يمكن الاتصال على الأرقام التالية في حالة وجود حالة طوارئ الخط الساخن لسفارة جمهورية مصر العربية في مالي (يوجد خاصية الواتس أب)

۰۰۲۲۳۸۲۱٨٩١٥٨

-رقم السفارة الأرضي: ٠٠٢٢٣٢٠٢٢٣٥٦٥

-الخط الساخن للقطاع القنصلي بوزارة الخارجية (يوجد خاصية واتس أب)

٠٠٢٠١٢٢٦٨٥٨۰۰۰

وتواصل وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال السفارة المصرية في باماكو - بذل كافة الجهود لدعم أبناء الجالية المصرية، والقيام بالاتصالات اللازمة مع السلطات المعنية بجمهورية مالي لمتابعة أوضاعهم والتعامل السريع معها.

