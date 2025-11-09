إعلان

القسام تعلن موعد تسليم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن

كتب : مصراوي

11:16 ص 09/11/2025

كتائب عز الدين القسام

وكالات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها ستسلم جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، التي عثر عليها ظهر أمس في نفق بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوبي القطاع، عند الساعة 2 مساء بتوقيت غزة.

ومن جانبها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن المؤسسة الأمنية تستعد لاستلام جثة أسير الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي دون تحديد هويتها.

وأمس السبت، تمّ استخراج جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من أحد أنفاق مدينة رفح، بعد أكثر من 11 عاما على أسره خلال حرب عام 2014.

ويأتي هذا الإعلان في لحظة تفاوضية حساسة، تتقاطع فيها المواقف السياسية والعسكرية بين أطراف متعددة، أبرزها إسرائيل والولايات المتحدة، وسط أزمة متصاعدة تتعلق بمقاتلي حماس العالقين في الأنفاق.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي، أفرجت المقاومة الفلسطينية عن 20 أسيرا حيّا، وسلّمت جثث 23 من أصل 28، وبقيت 5 جثث تعود لـ4 إسرائيليين -بينهم الضابط هدار جولدن الذي انتشلت جثته أمس من رفح- وتايلندي.

كتائب القسام جثة الضابط الإسرائيلي جولدن

