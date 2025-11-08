البث الإسرائيلية: استعدادات لتسلم جثة أسير خلال الساعات المقبلة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، السبت، إن إسرائيل لم تتلق معلومات عن احتمال تسليم رفات أحد الأسرى الليلة.

بينما أكدت هيئة البث العبرية، أن الاستعدادات جارية لتسلم جثة أسير خلال الساعات المقبلة.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى يوميا خلال العام الأخير عمليات بحث عن رفات الضابط الإسرائيلي الأسير في غزة منذ عام 2014 هدار جولدن في نفس النفق برفح.

وذكرت عائلة هدار جولدن، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أطلعها على الجهود المبذولة لتحرير الأسرى، مضيفة "ننتظر تأكيدا رسميا بعودة هدار ولن نتخلى عن أحد ونطلب من الجميع الهدوء فالأمر لم ينته".

وقال مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، السبت، إن كتائب القسام انتشلت قبل قليل جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن من مدينة رفح.

وقبل يومين، قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إن السماح بممر آمن لبعض مقاتلي حماس مشروط بإعادة جثمان الجندي هدار جولدن.