بعد تحذير ترامب.. قائد الجيش النيجيري يتوعد المتشددين الإسلاميين

كتب : مصراوي

11:34 م 07/11/2025

الجيش النيجيري

وكالات

أعلن القائد الجديد للجيش النيجيري جنرال وايدي شعيبو، تكثيف العمليات العسكرية ضد المتشددين الإسلاميين في شمال شرق البلاد.

وتوعد قائد الجيش النيجيري، خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، بشن هجومًا كبيرًا ضد المتشددين الإسلاميين، وذلك بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال شن عمل عسكري إذا لم يتوقف العنف ضد المسيحيين.

وأدرج ترامب نيجيريا الأسبوع الماضي على قائمة الدول المثيرة للقلق بشكل خاص، وهي قائمة بالدول التي تقول الولايات المتحدة إنها تنتهك الحريات الدينية.

الجيش النيجيري نيجيريا دونالد ترامب وايدي شعيبو

