سفينة أوروبية تنقذ طاقم ناقلة بعد هجوم قراصنة قبالة سواحل الصومال

(أ ب)

وصلت قوة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى ناقلة نفط ترفع علم مالطا تعرضت في وقت سابق لهجوم من جانب قراصنة قبالة سواحل الصومال، حيث تبين أن جميع أفراد طاقمها الـ 24 سالمون، بعد هجوم أثار من جديد مخاوف بشأن نشاط القرصنة في المنطقة.

وانتهى احتجاز ناقلة النفط هيلاس أفروديت، التي تنقل شحنة بنزين من الهند إلى جنوب أفريقيا، عندما اقتربت الفرقاطة الإسبانية إي إس بي إس فيكتوريا منها.

وقالت شركة الأمن الخاصة "ديابلوس جروب" إن قوات خاصة من الفرقاطة الإسبانية صعدت إلى الناقلة و"أفرجت عن أفراد طاقمها الـ 24" الذين كانوا قد أغلقوا على أنفسهم الغرفة المحصنة في الناقلة عندما بدأ الهجوم أمس الخميس.

وأطلق القراصنة نيران المدافع الرشاشات والقذائف الصاروخية خلال هجومهم أمس الخميس.

وأظهرت بيانات تتبع حللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الناقلة تتواجد اليوم الجمعة على بعد أكثر من 1000 كيلومتر (620 ميلا) قبالة الساحل الصومالي.

وتشارك الفرقاطة فيكتوريا في عملية أتلانتا التابعة للاتحاد الأوروبي، وهي تحالف لمكافحة القرصنة.

ويأتي الهجوم على الناقلة "هيلاس أفروديت" بعد استهداف ناقلة أخرى، هي الناقلة "ستولت ساجالاند" التي ترفع علم جزر كايمان، يوم الاثنين الماضي، في هجوم يُشتبه أنه من جانب قراصنة، حيث تبادل طاقم الناقلة الأمني المسلح والمهاجمون إطلاق النار، بحسب القوة الأوروبية.

كما ارتبطت حوادث أخرى بنفس عصابة القراصنة، التي يُعتقد أنها تعمل من سفينة صيد إيرانية استولت عليها سابقا.

وقالت عملية أتلانتا إن "استعراض مبكر للقوة" من جانب الفرقاطة "فيكتوريا" دفع القراصنة إلى الفرار من الناقلة، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وشارك في العملية مروحية وطائرة مسيرة وطائرة أخرى إلى جانب الفرقاطة.