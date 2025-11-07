باريس- (أ ش أ)

انطلقت اليوم الجمعة، عملية تصويت المواطنين المصريين فى فرنسا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تستمر لمدة يومين بالنسبة للمصريين بالخارج، وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ذات الصلة.

وفتحت سفارة جمهورية مصر العربية في باريس أبوابها، صباح اليوم الجمعة، في تمام التاسعة بتوقيت باريس، لاستقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، للتصويت للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، على أن تُغلق صناديق الاقتراع في التاسعة مساء.

وكانت البعثة الدبلوماسية بفرنسا قد اتخذت كافة التدابير اللوجستية والتنظيمية لضمان حسن سير عملية التصويت وتوفير أكبر قدر من الراحة للمصوتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية وتوفير كل ما يمكن لإجراء هذه العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

وقامت سفارة مصر في باريس بنشر بيان - عبر الحسابات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي - بدعوة الناخبين إلى المُشاركة في انتخابات مجلس النواب فى الخارج والتي تُعقد بمقر السفارة بباريس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي 7 و8 نوفمبر.

وأشارت السفارة في بيانها إلى انعقاد المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في دوائر 14 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح) خارج جمهورية مصر العربية يومي الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر، على أن تُجرى جولة الإعادة يومي 1و2 ديسمبر 2025، في الحالات التي تقتضي الإعادة.

وأكدت السفارة على أن موعد فتح اللجنة سيكون اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً خلال الأيام المُشار إليها، علماً بأنه يمكن للمواطنين الكرام الاستعلام عن موقفهم الانتخابي من خلال الرابط التالي: اضغط هنا