

تقوم قوات الدفاع الجوي بالجيش السوداني بالتصدي الدفاع لهجوم بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع في أم درمان التي تعد ثاني أكبر مدينة في السودان.



وفي نفس السياق تشن قوات الدعم السريع هجوم بالمسيرات على مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وتقوم دفاعات الجيش السوداني بالتصدي للهجوم.

أعلنت قوات الدعم السريع، موافقتها على المقترح الذي تقدمت به الرباعية الدولية بشأن هدنة إنسانية في السودان، مدعية أن هدفها تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الأجواء لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.

وأمس أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، استمرار العمليات القتالية وسعي القوات المسلحة لتأمين الدولة حتى أقصى حدودها.

وقال البرهان: "هذه المعركة هي معركة الجيش السوداني، لذلك نحن على ثقة بأن هذا الشعب لن يُهزم، وكل من يقاتل باسمه لن يُكسر أو يُهزم".

وتشهد الساحة السودانية تصاعدًا غير مسبوق في حدة الأزمة المسلحة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل محاولات أمريكية متكررة لفرض هدنة إنسانية، بينما يتمسك الجيش بخياره القائم على الحسم العسكري.

وأعلن وزير الدفاع في حكومة البرهان، حسن كبرون، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، أن الجيش سيواصل القتال ضد قوات الدعم السريع، مشيدًا بجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومقترحاتها الرامية إلى تحقيق السلام في السودان؛ مشيرا إلى أن الاستعدادات لمعركة الشعب السوداني مستمرة.