إسرائيل تشن غارات جوية على بلدات جنوبي لبنان.. فيديو

كتب : مصراوي

06:00 م 06/11/2025

أفيخاي أدرعي

وكالات

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران المسير الإسرائيلي شن غارات على بلدات زوطر الشرقية الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل جنوبي لبنان.

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.

أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في أنحاء جنوب لبنان.

واعتبر أنّ ذلك للتعامل مع “المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة وطير دبا على إخلائها فورًا.

وقال: "أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

الطيران المسير الإسرائيلي الجيش الإسرائيليّ جنوب لبنان حزب الله

