إسرائيل تشن غارات جوية على بلدات جنوبي لبنان.. فيديو

وكالات

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران المسير الإسرائيلي شن غارات على بلدات زوطر الشرقية الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل جنوبي لبنان.

بالفيديو | لحظة شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على #طيردبا في الجنوب

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ باللغة العربية أفيخاي أدرعي، إنذارًا إلى سكان جنوب لبنان.

أنّ الجيش الإسرائيليّ سيهاجم على المدى الزمنيّ القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لـ”حزب الله” في أنحاء جنوب لبنان.

واعتبر أنّ ذلك للتعامل مع “المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة”.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في…

وحثّ سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في القريتيْن التاليتيْن: الطيبة وطير دبا على إخلائها فورًا.

وقال: "أنتم موجودون قرب مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لاخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".