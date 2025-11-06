نتنياهو: سنبقى في غزة حتى ننزع سلاح حماس

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن هناك افتراضًا خاطئًا بأن إسرائيل ستعيد الأسرى وفقَ شروط حماس، من خلال الانسحاب من غزة والسماح للحركة بإعادة التنظيم.

وأضاف خلال تصريحات له اليوم الخميس، أن إسرائيل "أكدت استعادة الأسرى مرة واحدة وبقاء إسرائيل بغزة حتى تفرض، نزع السلاح وتمنع عسكرة القطاع.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، إلى جانب الوزير رون ديرمر، أعدّوا "خطة من 20 نقطة عزلت حماس فعليًا".

وأشار إلى أن "خطة النقاط الـ20 تسعى لمنح فرصة لقوة دولية للقيام بنزع سلاح حماس وإقصائها من مستقبل الحكم في غزة".

وتابع نتنياهو نقلًا عن تصريحات الرئيس ترامب بالقول إن نزع سلاح حماس وإقصاءها "سينجزان بالطريقة السهلة عبر القوة الدولية أو الصعبة عبرنا".