ترامب يتحدث عن التطبيع السعودي الإسرائيلي.. ماذا قال؟ |فيديو

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تمنياته بانضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام.

وقال الرئيس الأمريكي خلال مشاركته في منتدى الأعمال بمدينة ميامي، موجهاً لها الشكر والتحية: "نتمنى أن تنضم السعودية قريباً إلى اتفاقيات أبراهيم"، ثم نظر إلى سفيرة السعودية لدى أمريكا الأميرة ريما بنت بندر، ويقول "أنا لا أقول.. أنا لا أحاول الضغط عليكم".

ورحّب الرئيس الأمريكي بالأميرة ريما، خلال المنتدى موجهاً لها الشكر والتحية في كلمته أمام الحضور: "سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما، شكرًا جزيلًا، من فضلك، قفي.. شكرًا، أبلغي سلامي للجميع، أبلغي سلامي للمجموعة الرائعة من الناس في السعودية، شكراً لكم".

وعُقد المنتدى في كاسيا سنتر بوسط ميامي، بمشاركة نحو 30 ألف شخص، ويُعدّ هذا العام أول انعقاد له في الولايات المتحدة بعد أن انطلق سابقًا في أوروغواي، ويأتي حضور ترامب كضيف شرف للمنتدى في وقت لافت، إذ يقام الحدث أمام موقع مكتبته الرئاسية المستقبلية، التي ستُبنى على الأرض التي منحتها له حكومة فلوريدا مؤخرًا.