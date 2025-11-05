إعلان

بعد تحليل الطب الشرعي.. إسرائيل تُعلن استعادة جثة الأسير القتيل إيتاي تشين

كتب : مصراوي

02:23 ص 05/11/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن استعادة جثة الجندي الأسير الرقيب أول إيتاي تشين، 19 عاما، بعد عمليات التحليل في المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع الشرطة والحاخامية العسكرية.

وكان تشين، الذي خدم كجندي مقاتل في الكتيبة 77 من اللواء 7، قد لقي حتفه خلال القتال في دبابة في معركة كيبوتس نير عوز صباح يوم 7 أكتوبر 2023، وتم احتجازه من قبل حركة حماس، وتم التحديد الرسمي لوفاته في 10 مارس 2024.

وأعرب الجيش الإسرائيلي في بيان عن خالص تعازيه للعائلة، مؤكدا أنه يواصل بذل كل جهد ممكن لإعادة الجثث المتبقية لجميع الرهائن.

وأضاف البيان، أن الجيش مستعد للاستمرار في تنفيذ الاتفاق، مطالبا حركة حماس بالوفاء بدورها في الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة جثث جميع الرهائن إلى عائلاتهم ودفنهم بكرامة.

ووفقا لمراسل القناة 12 الإسرائيلية، إيتاي تشين يعتبر آخر أسير يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية أعيدت جثته من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عثورها على رفات أسير إسرائيلي جديد، خلال عمليات البحث بمشاركة الصليب الأحمر والآليات المصرية الثقيلة في حي الشجاعية شرقي غزة، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك:



