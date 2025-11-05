

وكالات

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، أنها ستجري تحقيقا مشتركا في حادث تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها مباشرة من مطار لويسفيل الدولي بولاية كنتاكي، مع المجلس الوطني لسلامة النقل، الذي سيتولى الإعلان عن جميع المستجدات والتطورات اللاحقة.

وقالت سلطات المطار، إن تم إعلان الإغلاق المؤقت للمطار بسبب الحادث والحريق الناتج عنه، إذ ذكرت شرطة مدينة لويفيل الأمريكية أنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابات جراء تحطم الطائرة.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها مباشرة من مطار لويسفيل الدولي بولاية كنتاكي، ما أدى إلى اندلاع حريق وإصابات ما دفع إلى إغلاق المطار مؤقتا.

ووفقاً للبيان الرسمي، تحطمت الرحلة رقم 2976 التابعة لشركة "يو بي إس" حوالي الساعة 5:15 مساء بالتوقيت المحلي، بعد إقلاعها من المطار متجهة إلى مطار دانيال إينوي الدولي في هونولولو.

وكانت الطائرة من طراز "ماكدونيل دوجلاس MD-11"، وفقا لروسيا اليوم.